Canshaker Pi komt met nieuw album

Klein beginnen, een EP en een keertje Noorderslag. Dan een eerste plaat opnemen, naar Lowlands, een eigen clubtour en wat voorzichtige stapjes in het buitenland. Snel een tweede plaat. Nog meer stappen in het buitenland en nog meer legendarische shows. Naar Amerika. Door Europa. Om de haverklap op expeditie naar de UK. En dan, het kantelpunt. Wat nu? Leeg van het toeren en het eindeloos investeren van tijd, geld en energie kwamen existentiële vragen. Is het allemaal nog de moeite? Of moeten we misschien iets anders doen? Stoppen. Net als de rest.

Dat was het punt waar de vier mannen van Canshaker Pi eind 2019 uitkwamen. Alles gedaan en op het oog niets bereikt. Om zich heen raast het leven door, wordt er gestudeerd, geleefd en gebouwd. De nieuwe kids op de block zijn fris en klaar om die eerste EP uit te brengen. Dus wat doe je. Praten. Veel en lang. Werden er harde noten gekraakt, dingen uitgesproken en beloftes gemaakt. En gaf, hoe kan het ook anders, de muziek de doorslag. Want wat er ook gebeurt, er zijn twee zekerheden in het leven. Je moet belasting betalen en Willem Smit schrijft liedjes.

Met een stapel nieuwe nummers trok de Amsterdamse band, bijgestaan door producer Jan Schenk, naar de Ardennen. Daar sloten ze zich drie weken op om op te nemen, te schaven, te lachen en te schrappen. Weg van de Amsterdamse realiteit ontstond daar ‘Okay Decay’. Een plaat over iemand die in constante soft focus leeft. Die klaagt over alles en zijn dagen vult met kutbaantjes, ontsnappend aan zijn sociaal isolement en zich constant schuldig voelend over zijn eigen falen. Eigenlijk precies wat je verwacht van de derde Canshaker Pi.

De zin om stad en land af te rijden en in ieder gat voor zes mensen te spelen verdween en maakte plaats voor een bijzonder moment van zelfinzicht. Vier clubshows rond het uitkomen van de plaat. Alles uit de kast halen. Iedereen en zichzelf verbazen. Met de jonge honden-energie waar ze zo bekend om zijn en met een jaloersmakende volwassenheid die je iedere band bij hun derde plaat gunt. Geen gelul en geen praatjes. Gewoon doen waar je het beste in bent. Spelen, alsof je leven ervan afhangt.

‘Okay Decay’ van Canshaker Pi verschijnt op 31 januari op Excelsior Recordings. De band speelt een maand later in Vera, Merleyn, EKKO en Paradiso.