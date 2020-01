Barrelhouse en Nico Dijkshoorn op Bluesfestival Delft

In het weekend van 14, 15 en 16 februari vindt de 22e editie van het Bluesfestival Delft plaats. Met ruim 75 gratis toegankelijke live-optredens in 36 lokaties is dit evenement al enige jaren het grootste indoor Bluesfestival van de Benelux. Bij de komende editie staan ook veel Specials in het programma. Twee lokaties brengen de muziekliefhebbers al op donderdag 13 februari in de stemming.

In Filmhuis Lumen kan men terecht voor de documentaire ‘That’s The Way It Is’. Deze muziekdocumentaire volgt de voorbereiding van het legendarische concert van Elvis Presley in Las Vegas in de zomer van 1970. De film is een mooi tijdsdocument dat zowel de repetities als de uiteindelijke concertbeelden laat zien.

Dichter-muzikant Nico Dijkshoorn verzorgt op donderdagavond in het Rietveld Theater een optreden met zijn band The Hank Five. Dijkshoorn trakteert zijn publiek op een combinatie van verhalen, gedichten en liedjes als eerbetoon aan zijn helden. Nico vertelt, zingt en maakt blues waar je vrolijk van wordt.

Mensen die altijd al mondharmonica willen spelen, kunnen op zaterdagmiddag in het Hampshire Hotel terecht voor een mondharmonica-workshop. Liefhebbers kunnen in no time het basisprincipe leren van de harmonica. Vooraf inschrijven is belangrijk want deze workshop is al jaren zeer populair!

Het grote succes van het gospel-concert bij de vorige twee edities krijgt dit jaar een vervolg. Op zaterdagmiddag 15 februari zijn de klanken van het Elijah Gospel en Soul Choir wederom vanaf 14.30 uur te horen in de Maria van Jessekerk. Dit Gospel-concert is gratis te bezoeken, voor de andere Specials wordt een vergoeding gevraagd.

De gitaristen Guus en John Laporte zijn al jaren onderweg met de succesvolle band Barrelhouse. Op zondagmiddag 16 februari verzorgen zij een optreden in het Rietveld Theater. Ze vertellen over hun passie voor de blues. Een reisverslag over hun bluestocht die in Indonesië begint en nooit eindigt. Hoewel ze geen zangers zijn gaan de brothers Laporte bij hun verhalen, die ze vertellen, ook zingen. Bovendien wordt er deze middag ook aandacht besteed aan piano blues en boogie woogie.

Zoals bij eerdere edities verwacht Delft weer een groot aantal bluesliefhebbers uit binnen- en buitenland die zich kunnen vermaken met een uitstekend programma vol met diverse stromingen uit de blues zoals bluesrock, rhythm & blues, jump & jive, rock & roll en akoestische delta-blues.