Thriller Live zet Jackson in de schijnwerpers

De muziek/entertainment-show Thriller Live staat al aantal jaar in het theater in London. Nu, begin 2020 kwam de show voor 2 dagen, 3 shows in totaal, naar de Mainstage in de Brabanthallen in Den Bosch. Een show over niemand minder dan de King of Pop, Michael Jackson.

De zaal was voor ongeveer de helft gevuld, maar dat mocht de artiesten niet deren. We werden meegenomen door de muzikale reis die Michael Jackson heeft gemaakt en waar heel de wereld van heeft mee kunnen genieten. Natuurlijk was het een lastig verhaal om de King of Pop te kunnen evenaren qua stem en de beroemde dansmoves, maar met een hele korte inleiding en een mash up van ‘Dont stop till you get enough’ en ‘Billie Jean’ zat het tempo er direct lekker in.

Daarna vind de show aan bij het begin; De ‘Motown’-jaren, waarin Michael Jackson als klein mannetje het nummer ‘Who’s loving you’ al zo zuiver zong. Deze werd overgenomen door een vrouwelijke zangeres die qua stem ontzettend leek op de jongere Michael Jackson. In een rap tempo kwamen de bekendere nummers van Michael en the Jackson Five voorbij, als ‘ABC’ en ‘Blame it on the boogie’. Een leuke toevoeging in deze Jackson tijd was het nummer ‘Rockin Robin’. Deze werd afgespeeld op een scherm met een klein jongetje, dat playbackte, samen met danseressen op de voorgrond.

De disco tijd, rock and roll, funky, ‘Thriller’ en de ‘Bad’-tijd, het kwam allemaal voorbij in de Mainstage. De beroemde Moonwalk zagen we ook een aantal keer op het podium, waarop geschreeuw en geklap volgde. Hij werd uitgevoerd door een ‘Michael’ in een wit pak, die zelf niet zong maar de strakke dansmoves in perfectie uitvoerde alsof je zelf na Michael zat te kijken. Nummers als ‘P.Y.T’ en ‘Can you feel it’ zorgden ervoor dat het publiek opstond vanuit de stoelen en meedanste. ‘She’s out of my Life’ en ‘Man in the mirror’ waren kippenvel momentjes, mede door de zuivere en heldere zang.

Voor de show waren er vier verschillende Michael’s in de verschilde fases van zijn leven ingezet. Allemaal goed van stem en ontzettend goede dansers. Het hoogtepunt van de show was de hit ‘Smooth criminal’. De legendarische dansmoves waaronder in een scherpe hoek voorover leunend, zoals we ook in de beroemde clip zien, waren fenomenaal, waarop een hard applaus volgde. Bij elk nummer werd je meegenomen in de fantastische clips van Michael Jackson, het decor, de choreografie, de kleding, alles was perfect op elkaar afgestemd. Zoals de bekende choreografie van ‘Thriller’. Het was even schrikken toen de zombies vanuit het publiek op het podium klommen om de dans mee te doen met Michael. Iedereen genoot, en velen hadden veel “Ohjaaa”-momenten.

Zoals de dansers in de clips en live shows een verlengde van Michael waren, was dat ook in deze show. Ontzettend goed op elkaar ingespeeld: licht, geluid en muziek. Het was een fantastische show om naar te kijken en te luisteren, de volledige 2,5 uur. Niks teveel, niks te weinig. Mocht de show weer na Nederland komen is dit een zekere aanrader.

Na al de negativiteit van de voorgaande jaren is de muziek van Michael bij sommigen op de achtergrond verdwenen. Maar ondanks dat mogen we niet vergeten wat een unieke en goede muziek de King of Pop heeft gemaakt. En dat heeft het team van ‘Thriller live’ fantastisch neergezet. Even waren we weer terug in de jaren waarin we gekluisterd voor de tv zaten, wachtend tot de clips van Michael Jackson stuk voor stuk voorbij kwamen. En die tijd werd terug gebracht, tot in perfectie.