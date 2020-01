4 januari, de verjaardag van Roel C. Verburg

Op 4 januari 1974 werd in De Lier een van Nederlands meest muzikale cabaretiers, Roel C. Verburg geboren. Roel zingt vanaf zijn 17e in verschillende bandjes, maar start in 2000 als solo-artiest. Roel begeleidt zichzelf eigenlijk altijd op gitaar en dat deed hij inmiddels al op het Leidsch Cabaret Festival, op de tv bij Kopspijkers en op verschillende podia, waaronder dat van Festyland.

In 2011 bracht Roel zijn eerste solo-cd uit: ‘Liedjes Voor De Kater’. Verburg maakte bij het nummer ‘Slechtste Rapper Van De Straat’ een videoclip, met daarin gastrollen voor acteur Cees Geel, cabaretiers/comedians Ernst van der Pasch, Roemer Van Der Steeg, Steef Cuijpers, Jeroen Pater, Harry Glotzbach en rapper Def P van de Osdorp Posse. Roel was in 2012 vaste gast in het radioprogramma van Giel Beelen, waarin hij iedere vrijdagnacht in het programma Nachtegiel om twee over twee wekelijks live een nummer van ‘Liedjes Voor De Kater’ bracht.



Het verhaal gaat verder dat Roel zijn eigen grootvader is, maar noch zijn oom, noch zijn broer kunnen dit ontkrachten.