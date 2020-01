Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Mercy John in Paradiso.

Concerttip zaterdag 4 januari: Mercy John in Paradiso

Het tweede album van Mercy John komt na het uitvoerig bejubelde debuut ‘This Ain’t New York’, dat lovende recensies mocht ontvangen. Dat debuutalbum opende vele deuren voor de nuchtere Brabander, zoals diverse grote festivaloptredens en een tour met JW Roy en Danny Vera. De opvolger ‘Let It Go Easy’ is volwassener dan haar voorganger. De Americana-invloeden zijn gebleven, maar het geluid is wat rauwer en de nummers wat steviger.