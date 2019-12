Dynamite Blues Band – Medicine

Muziek is medicijn, dat weten we toch allemaal? Althans, dat behoren we te weten. De vier heren van The Dynamite Blues Band zijn hiervoor speciaal in de huid van de apotheker gekropen om ons dit medicijn toe te dienen.

Nog even memorerend, The Dynamite Blues Band bestaat uit Wesley van Werkhoven (zang, harmonica), JJ van Duijn (gitaar), Jan Aandewiel (drums) en Renzo van Leeuwen (bas). Opgericht in 2013 deed de band al snel van zich spreken. De bekende festivals werden bezocht, zij wonnen de Dutch Blues Challenge en werden derde op de European Blues Challenge. In 2014 verscheen het debuut ‘Shakedown & Boogie’, twee jaar later gevolgd door ‘Kill Me With Your Love’ en onlangs is hun derde cd ‘Medicine’ verschenen.

Op de cd staan twaalf door de band zelfgeschreven nummers, het is een mix van energieke en rauwe muziek met de blues als vast anker. Het begint nog vrij rustig – naar TDBB begrippen dan – met ‘Double Barrel Shotgun’, waarna met titelnummer ‘Medicine’ de boel helemaal los gaat. De luisteraar wordt vervolgens een veelvoud aan stijlen geboden: jump, rock ’n roll, boogie en ouderwetse blues. Vervelend wordt het in ieder geval niet en tijd om er even rustig bij te gaan zitten is er ook niet.

Nummers die wat mij betreft een extra vermelding verdienen, de zogenaamde luistertips, zijn ‘Messed It Up’, ‘My Baby Left Me’ en het vlotte ‘Fast Track To Nowhere’. The Dynamite Blues Band is een band die het verdiend om vaker te worden gehoord. Aan deze vier heren zal het niet liggen, die timmeren behoorlijk aan de weg. En deze cd levert hier absoluut een bijdrage toe. (7,5/10) (Eigen Beheer)