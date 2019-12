Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Rondé in TivoliVredenburg.

Concerttip zondag 29 december: Rondé in TivoliVredenburg

De jonge Utrechtse indiepopband Rondé met frontvrouw Rikki Borgelt brak in 2014 meteen door met hun eerste single ‘Run’, en een jaar later nog een keer toen het werd gebruikt in een bierreclame. Op hun debuutalbum uit 2015 viel behalve de intense zang van Borgelt ook op hoe goed doortimmerd de nummers van Rondé zijn, maar ja, de leden hebben niet voor niets de Herman Brood-academie doorlopen. Hun tweede plaat ‘Flourish’ (2019) namen ze op in Berlijn en dat is te horen aan de elektronische injectie die hun muziek heeft gekregen. Prijsnummer ‘Calling’ dingt mee naar meezinger van het jaar!