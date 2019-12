Noah Gutrie bewijst meer te kunnen dan alleen in Glee

Waar Noah Guthrie in 2012 nog covers op YouTube zette, zo speelde hij donderdag nummers van zijn eigen album voor een volle zaal in Luxor Live. De 24-jarige singer-songwriter was te vinden in de kleine zaal van het poppodium in Arnhem. De locatie van de kleine zaal zorgde voor een gezellige, intieme sfeer. Een groot deel van zijn bekendheid heeft Noah te danken aan de serie Glee, waar hij in 2015 een rol vertolkte. Daarnaast deed hij in 2018 mee aan America’s Got Talent en haalde de halve finale. Maar de zanger is veel meer dan alleen een acteur en een reality-tv artiest; dat heeft hij donderdagavond mooi bewezen.

Als voorprogramma had Noah maar liefst twee verschillende Nederlandse artiesten meegenomen. Allebei brachten ze een totaal ander geluid mee. Waar Roofman (eerder bekend als Backgammon) alleen een gitaar en een krachtig stemgeluid nodig had, bestond de band St. Solaire uit vijf leden en zette onder elk nummer stevige drums. Beide voorprogramma’s waren prima te vertoeven, maar het was wel lang wachten totdat Noah zelf kwam optreden.

Toen hij en de band eindelijk op het podium arriveerden, werd de zaal een stuk losser. Dit was duidelijk waar iedereen op aan het wachten was! Hoewel de Amerikaanse zanger dit jaar nog geen nieuw album uitgebracht heeft, zijn er al wel vier nieuwe singles verschenen. Naast zijn albums met covers, heeft Noah ook twee albums met eigen nummers. Deze kon de zaal kon alleen niet zo goed meezingen, maar toen Noah een cover van ‘I’m On Fire’ van Bruce Springsteen speelde zong iedereen hartstochtelijk mee.

Het kerstlied ‘Little Lights’ werd akoestisch gespeeld met alleen Noah en zijn gitarist. Voor dit gedeelte van de set verdween de rest van de band naar achter. Ook het nummer ‘Calling Your Name’ werd akoestisch gespeeld. Hierdoor deed dat lied de zaal herinneren aan Noah’s covers op youtube, want bij de cover begeleidde hij zichzelf ook alleen op gitaar.

Tijdens de set nam Noah een korte pauze om een lied te introduceren dat duidelijk belangrijk voor hem was. Het lied heette ‘Welcome The Stranger’. Hij schreef het om mensen te herinneren aan de waarden waarmee ze opgegroeid zijn, zoals vriendelijk zijn tegen mensen en het goed behandelen van vreemden. Noah introduceerde het lied met de woorden ‘I don’t know if you’ve noticed, but there’s a lot of crazy shit going on in my country’, waarmee de singer-songwriter duidelijk doelde op het huidige politieke klimaat in Amerika. Het was een mooi nummer met een diepe betekenis waar de akoestische gitaar goed aan bijdroeg.

Voor het laatste nummer kwam de rest van de band terug om het optreden met een knal af te sluiten. Het contrast tussen het akoestische deel en het deel met de band was erg duidelijk, maar dat maakt het ene gedeelte niet fijner om naar te luisteren dan het andere. Juist de afwisseling was prettig.

Noah en zijn band hebben voor een toffe avond in Luxor Live gezorgd. Met een setlist van covers, eigen geschreven nummers en zelfs een kerstliedje werd het optreden in de intieme sfeer mooi vorm gegeven. De singer-songwriter had de uitstraling van een echte artiest en kon leuk met het publiek communiceren. De avond eindigde dan ook in ‘Glee’ (vrolijkheid, red.).

