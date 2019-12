Drive-By Truckers – The Unraveling

Drive-By Truckers begint 2020 goed met een nieuw album. Het is voor de band de langste tijd tussen albums in geweest (3,5 jaar), maar het twaalfde album ‘The Unraveling’ is onderweg. Hebben ze in die tussentijd iets van hun muzikaliteit verloren? Integendeel, in zijn geheel een erg sterk album van deze country rockers.

Drive-By Truckers is een alternatieve country/southern rock band die is ontstaan in 1996. Sinds die tijd hebben ze al 11 albums uitgebracht. De band staat er om bekend dat de teksten vrijwel altijd over politieke en maatschappelijke problemen gaan. Daar waar over het vorige album ‘American Band’ al geschreven werd dat dit het meest politieke album is, zijn ze naar eigen zeggen nog een stapje verder gegaan.

‘Politiek is persoonlijk, en met dat in je achterhoofd is dit album heel erg persoonlijk’ aldus zanger en gitarist Patterson Hood. Dit is ook iets wat je in elke tekst op het album wel terug hoort. Dit album gaat vooral over de harde realiteit van vandaag de dag. Verder is het album lekker gevarieerd qua tempo en afwisseling in de vocalen van de twee lead zangers. Elk nummer is sterk op zichzelf, er staat geen enkel slecht nummer op dit album. Juist door die goede afwisseling in ballads, lekkere country /soutern rock en zelfs een scheutje blues is helaas het album voor je weet alweer voorbij.

Het persoonlijkste nummer op dit album is ook gelijk het hoogtepunt van dit album. ‘Grievance Merchants’ gaat over het toenemende geweld vanuit racistisch oogpunt. Vocalist Mike Cooley heeft dit nummer geschreven nadat de beste vriend van hun babysitter zomaar in een trein werd vermoord. Het nummer maakt je stil en geeft je kippenvel. Ook eerste single ‘Armageddon’s Back In Town’ springt er echt wel uit. In deze track zit een heel prettig tempo en laat de hardere kant van de band zien. Dit nummer beschrijft het gevoel dat je op een breekpunt zit. Ook de afsluiter springt er uit. ‘Awaiting Ressurection’ is iets wat je niet eerder hebt gehoord van de band, klinkt erg bluesy, maar is naar eigen zeggen wel een typisch Drive-By Truckers nummer. Met afstand het langste nummer, het passeert de acht minuten, blijft het echter wel zijn schoonheid behouden.

Dit album is Drive-By Truckers op zijn best. Ga dit album eens luisteren en je zal echt geen spijt hebben. Elk nummer vertelt echt zijn eigen verhaal en dat maakt ‘The Unraveling’ tot een vrijwel perfect album. Dit album klopt van begin tot eind, een ontzettend goede band met weer een top plaat op hun palmares. (9/10) (ATO Records)