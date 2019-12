Ziggy Marley keert terug met nieuwe single

Ziggy Marley keert terug met zijn nieuwe single ‘Friday’s On’. Het is een directe verwijzing naar de ‘Friday’s For Future’ beweging, deze startten in augustus 2018 op initiatief van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. In de video zijn beelden te zien van de demonstaties. Bij deze vrijdagse schoolstakingen roepen jongeren en scholieren de autoriteiten op om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde, inmiddels zijn er al in talloze wereldsteden stakingen georganiseerd.

Het is niet de eerste keer dat Ziggy zich uitspreekt over soortgelijke thema’s. De achtvoudig Grammy winnaar bracht eerder dit jaar nog de single en video ‘World Revolution’ uit, afkomstig van het album ‘Rebellion Rises’ (2018). In de video waar ook zijn kinderen in figureren, laat Marley zien dat de jeugd de revolutie in kan zetten die nodig is voor de toekomst van onze aarde en samenleving.

Hij bracht dit jaar ook nog twee live EP’s uit. ‘Road To Rebellion Vol. 1’ en ‘Road To rebellion Vol. 2’. Beide EP’s bevatten een live-track van zijn album ‘Rebellion Rises’, die zijn opgenomen tijdens zijn recente tour door Noord-Amerika. Tevens stond hij eerder dit jaar nog op Lowlands en Reggae Lake Festival.