Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Rag’n’Bone Man.

Met de hitsingle ‘Human’ bestormde Rag ’n’ Bone Man in 2016 de Europese hitlijsten. De single haalde de diamanten status in Frankrijk, platina in nog eens 8 andere landen, stond 5 weken lang aan de top van de European Airplay Chart en bereikte de nummer 1 positie in iTunes in 46 landen. Het wereldwijde fenomenale succes van deze single volgt op jaren van optredens in kleinere zalen.

Op 15-jarige leeftijd begon de zanger met optreden als rapper in zijn geboortestad Uckfield. Aangemoedigd door zijn vader trad hij op zijn negentiende op tijdens blues-avonden in de lokale pub. Zijn liefde voor blues en rap zorgde ervoor dat hij zich aansloot bij The Rum Committee, een hiphop formatie uit Brighton. Zijn trouwe fanbase bouwde hij al vroeg in zijn carrière op met het uitbrengen van verschillende EP’s als ‘Bluestown’, ‘Wolves’ en ‘Disfigured’.

Rory’s carrière is in korte tijd in een stroomversnelling geraakt. Zo won hij 2 BRIT Awards, wat hem de eerste BRITs Critics’ Choice Award winnaar maakt die ook nog eens de award van Best British Breakthrough Act in hetzelfde jaar in de wacht sleepte, gaf hij uitverkochte tournees in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder 3 shows in de O2 Brixton Academy in Londen, en is hij een veelgevraagde gast in diverse populaire tv-shows waaronder The Graham Norton show, Comic Relief, Later with Jools Holland, The Jimmy Fallon Show en The Ellen DeGeneres Show.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Rag’n’Bone Man live @ Baloise Session, Basel, Switzerland (2019).