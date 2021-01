Oerol grondlegger Joop Mulder onverwacht overleden

Vandaag werd bekend dat Joop Mulder – grondlegger van Oerol en Sense of Place – onverwacht is overleden.

Joop Mulder, destijds eigenaar van café de Stoep op Terschelling, richtte in 1982 Oerol op. Wat begon als een kleinschalig festival is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste locatietheaterfestivals in Europa met jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers. Dit jaar vindt de 40e editie plaats. Makers uit binnen- en buitenland en publiek vinden elkaar in het Terschellinger landschap, waarbij het experiment een grote rol speelt. Oerol is inmiddels een belangrijke pijler binnen het nationale en internationale culturele netwerk. Met Oerol werd cultuur onderdeel van het eiland, kreeg Terschelling meer bekendheid en een economische impuls in de stillere maand juni.

Bij zijn afscheid van Oerol is er een prijs voor nieuw talent in het leven geroepen die zijn naam draagt: de Joop Mulder Plak.

Zijn liefde voor het veelzijdige Waddengebied bracht Joop Mulder verder tot uiting in Sense of Place. Wat begon als een deelproject op Oerol groeide uit tot een reeks culturele landschapsprojecten langs de Waddenkust. Met Sense of Place verbond Joop Mulder de inwoners, autoriteiten, dorpsbelangen, natuurorganisaties, kunstenaars, de boer en buitenlui om dit prachtige landschap en haar cultuur zichtbaar te maken voor een breder publiek.

Joop Mulder laat zowel binnen de culturele wereld als bij de cultuurliefhebbers een onuitwisbare indruk achter. Hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van locatietheater en kunst in de openbare ruimte. Hij kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen, maar overleed toch onverwacht. Hij werd 67 jaar.