Ohwowmatt terug met nieuwe single ‘Panic Attacks’

De Amerikaanse rapper Ohwowmatt, die eind vorig jaar nog vanuit zijn studio in Alabama zijn ‘Slave2Society’ uitbracht, is terug met zijn nieuwe single ‘Panic Attacks’. De rapper is bezig met muziek sinds zijn tweede jaar op de High School en heeft inmiddels een flink aantal tracks via Soundcloud en Youtube uitgebracht. Nu is de rapper klaar met de underground-scene en probeert hij sinds ‘Slave2Society’ om zijn muziek via Spotify de wereld in te sturen.

Nu is dus ‘Panic Attacks’ uit, een nummer dat de rapper schreef voor iedereen die zich zo voelt zoals hij zich voelt. Om mensen te helpen begrijpen dat ze niet de enige zijn op deze wereld. Dat ze hebben allemaal hun verschillen en problemen hebben, maar het niet betekent dat ze alleen staan.

‘Panic Attacks’ is gebaseerd op de realiteit van de paniekaanvallen van rapper Ohwowmatt zelf en voor mensen om zich niet alleen te voelen; omdat het oké is om niet oké te zijn. Het is gebaseerd op de eerste paniekaanval die Ohwowmatt zelf had ooit heeft gehad en hem zeker bang gemaakt heeft, maar hem uiteindelijk meer heeft laten zien dan hij zich kon voorstellen; dat het leven te kort is, we niet weten wanneer we zullen sterven, en dus beter moeten genieten van elke seconde die je krijgt, want er is geen weg terug.