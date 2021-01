Kings Of Leon brengt nieuw album ‘When You See Yourself’

We hebben er ruim vier jaar op moeten wachten, maar nu wordt ons geduld dubbel en dwars beloond. Kings Of Leon heeft aangekondigd dat begin maart hun nieuwe album ‘When You See Yourself’ uitkomt. Het heuglijke nieuws werd meteen gevierd met de release van de eerste twee (!) singles: ‘The Bandit’ en ‘100,000 People’.

Op eerste kerstdag hintte KOL-bassist Jared Followill op Twitter al op de komst van nieuwe muziek. Daarna verschenen op de social media van de Amerikaanse rockband diverse voorproefjes van nieuwe nummers. ‘When You See Yourself’, dat vanaf nu beschikbaar is als pre-order is het achtste studioalbum van Kings Of Leon en de opvolger van ‘Walls’ uit 2016.

‘When You See Yourself’ is verkrijgbaar vanaf 5 maart.