Martin Garrix bereikt record met ‘In The Name Of Love’

Martin Garrix en Bebe Rexha zijn met hun track ‘In The Name Of Love’ officieel toegetreden tot de Billion Streams Club op Spotify. Het is de eerste keer ooit dat een Nederlandse artiest een miljard streams behaalt met één track. ‘In The Name Of Love’ kwam uit in 2016, toen Garrix er zijn allereerste set op Tomorrowland mee afsloot.

Martin Garrix en Bebe Rexha zijn in goed, maar select gezelschap: slechts een kleine 100 tracks zijn goed voor een miljard streams op Spotify. Andere leden van de club zijn onder meer Ed Sheeran, Drake, Billie Eilish, Justin Bieber en Ariana Grande.