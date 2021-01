Dopebwoy kondigt deluxe versie van ‘Hoogseizoen’ aan

Dopebwoy dropt volgende week vrijdag 15 januari de deluxe versie van zijn album ‘Hoogseizoen’. Deze deluxe versie zal vier nieuwe tracks bevatten, waaronder een samenwerking met Adje. Dopebwoy bracht op 30 oktober ‘Hoogseizoen’ uit.

Op de dag van release behaalde het album de gouden status. Ook met de track ‘Champagne Papi’ scoorde Dopebwoy goud en de nummers ‘Christian Dior’ en ‘Vakantie’ hebben inmiddels de platina status behaald. ‘Hoogseizoen’ markeert een nieuwe fase in Dopebwoy’s carrière. Het is namelijk het eerste album dat Dopebwoy heeft uitgebracht onder zijn eigen label Forever Lit Records.

Dopebwoy

Jordan Jacott, beter bekend als Dopebwoy, is een Nederlandse rapper en producer. De hitsingle ‘Cartier’ betekende zijn doorbraak binnen de Nederlandse hiphopscene. Het nummer stond meer dan 12 weken in de top 10 van de Nederlandse single charts. Daarnaast was het voor lange tijd de meest gestreamde Nederlandse track. In 2019 lanceerde Dopebwoy zijn album ‘Forever Lit’, dat ruim 15 weken in de top 10 van de Nederlandse album charts stond.

Ook internationaal heeft Dopebwoy succes geboekt met verschillende internationale samenwerkingen, waaronder Oboy en Aya Nakamura met wie hij de track ‘Je M’en Tape’ uitbracht. Begin 2020 kondigden Dopebwoy en Warner Music aan gezamenlijk het platenlabel Forever Lit Records in het leven te roepen.