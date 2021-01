Janis Joplin 50-jarig jubileum ‘Pearl’

Columbia/Legacy Recordings, een divisie van Sony Music Entertainment, en de Janis Joplin Estate vieren het 50-jarig jubileum van het laatste studioalbum van Janis Joplin, ‘Pearl.’ Het album kwam uit op 11 januari 1971, drie maanden na het overlijden van Joplin op 4 oktober 1970.

Boekenclub/postorder Vinyl Me, Please zal in april in samenwerking met Columbia/Legacy een gelimiteerde uitgave van ‘Pearl’ uitbrengen voor het 50-jarig jubileum, geperst op wit ‘Pearl’ kleur 180 gram vinyl.

In juli zal Mobile Fidelity Sound Lab, in samenwerking met Columbia/ Legacy, een Limited Edition 50th Anniversary Edition van Pearl uitbrengen als UltraDisc One-Step 180grams persing (45RPM) 2LP Box Set. Deze versie is gemasterd van de originele mastertapes met het One-Step-proces van Mobile Fidelity en deze editie zal bij RTI op MoFi SuperVinyl worden geperst voor de perfecte geluidskwaliteit. De uitgave wordt geleverd met ‘foil-stamped’ hoezen.

Genesis Publications en de Janis Joplin Estate hebben de publicatie aangekondigd van een nieuw limited edition boek, ‘Janis Joplin: Days & Summers – Scrapbook 1966-68.’ Gedurende haar carrière maakte Janis Joplin een persoonlijke archief van haar weg naar succes en het opbloeien van de 60s tegencultuur. Gedurende deze jaren verzamelde Joplin posters, souvenirs, persknipsels, foto’s en albums en voorzag deze van haar commentaar. Daarnaast bevat het scrapbook nog niet eerder gepubliceerde items uit Joplin’s persoonlijk archief, inclusief brieven die zij schreef aan haar familie en een eerder plakboek van haar middelbare schooljaren, 1956-59.

‘Pearl’ stond 9 weken op de nummer 1 positie van de Amerikaanse Billboard 200 albumchart. Op het album staan een aantal van Janis Joplin’s meeste bekende en geliefde liedjes waaronder haar cover van Kris Kristofferson’s ‘Me and Bobby McGee’ en ‘Mercedes Benz’, het laatste nummer dat Joplin opnam. Het album is bekroond met 4 x platinum, de totale catalogus van Janis Joplin, inclusief greatest hits compilaties, behaalde 17 x platina en 3 x goud in de Verenigde Staten. Wereldwijd verkochten de albums van Janis Joplin meer dan 31 miljoen exemplaren.