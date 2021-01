Jaycee benoemt huiselijke problemen in ‘I Want You’

Waar veel nieuwe artiesten tegenwoordig gaan voor hiphop, rock, EDM of R&B, is er een enkeling die meer de echte popkant kiest. In Engeland is er natuurlijk het grote voorbeeld van Dua Lipa, die in no time een wereldster werd, maar ook de eveneens Britse Jaycee komt muzikaal aan zijn trekken in onvervalste pop.

Jaycee heeft van jongs af aan in vele aspecten van de muziek gewerkt. Zijn interesse in muziek strekt zich uit over verschillende genres. De in Brighton woonachtige muzikant maakt daarvoor gebruik van de beste artiesten die hij kan bedenken om zijn producties in te kleuren.

Op zijn laatste release ‘I Want You’ maakt de muzikant bijvoorbeeld gebruik van de uit Griekenland afkomstige Manthy, die de zanglijnen perfect samenbrengt met de muziek van Jaycee. “Stel je geest open voor alles en sluit niets uit”, aldus Jaycee.

Het nummer vertelt het verhaal van emotioneel en gedwongen misbruik dat meer dan ooit gebeurt over de hele wereld, zeker tijdens de moeilijke tijden waarmee we geconfronteerd worden met Covid19. “Wees sterk, er is altijd een manier”, aldus het muzikale talent. Een nummer met een boodschap, maar ook zonder die boodschap is ‘I Want You’ al een openbaring en laat het een artiest horen waarmee rekening moet worden gehouden.