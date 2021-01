Snatch the Snail slijmt richting Europe met ‘Less Cowbell’

Snatch the Snail uit Charlotte, North Carolina is een multi-instrumentalist en heeft zijn muzikaliteit inmiddels tot uiting gebracht in verschillende projecten. Toen hij 17 was, ervoer hij al waar veel muzikanten hun hele leven van dromen; genoeg succes genereren om met zijn bands te touren en muziek op te nemen. Snatch the Snail’s onwil om zich aan een specifiek genre te houden, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een kenmerkende Snail Formula voor zijn eigen kenmerkende Snail-geluid.

Snatch the Snail is lid van bands als David Christ & The Apocalypse en Raw Enforcement. Zijn soloband en grootste project tot nu toe is echter Snatch the Snail. Een project dat in het rijtje muzikale geniën valt als Frank Zappa, Weird Al Yankovic en een band als Primus, hoewel hijzelf artiesten als Black Sabbath, The Beatles, Green Day, Michael Jackson, Beach Boys en Weezer als inspiratie noemt.

Snatch the Snail toerde inmiddels jaren lang en bracht inmiddels al 10 albums uit, en het elfde is inmiddels in de maak. Hij is niet bang voor nieuwe uitdagingen en heeft ook de soundtrack geschreven en geproduceerd voor ‘Nico’, een korte horrorfilm uit 2016. Hiermee heeft hij bewezen dat hij niet alleen muziek kan maken waar hij persoonlijk van houdt, maar hij ook kan creëren voor het grote publiek. Ook kan je Snatch the Snail op het podium vinden als stand-up comedian, of in korte filmpjes waarvoor hij eigen scripts schrijft.

Een van zijn laatste releases in de USA is nu uitgebracht in Europa, ‘Less Cowbell’, waarmee hij duidelijk zijn stijl weergeeft.