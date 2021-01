Mr. MiLK brengt mysterieus intro van 2021 in ‘Morphing Time’

Mr. MiLK is het alter ego van een pas 16-jarige producer uit Las Vegas. Zoals zovelen in de muziek begon hij bij een schoolorkest, maar inmiddels is hij doorgegroeid naar een mix van organische en elektronische muziek, en werkt niet meer alleen met zijn oude contrabas, maar met insturmentarium als Abelton met PUSH2, FL Studio, en elektrische en akoestische bas, gitaren en keyboards/synthesizers. Een multi instrumentalist dus, mag je wel zeggen.

Nu, in 2021 brengt Mr. MiLK zijn eclectische experimentele / hiphopalbum ‘Emergence’ uit, waarvan ‘Morphing Time’ nu de nieuwe single is. Net als de rest van het album, bevat ‘Morphing Time’ atmosferische beats, pakkende melodische elementen, rauwe instrumentatie en unieke arrangementen. Een en ander is wat minimalistisch gehouden, een beetje in de tijdsgeest van Kraftwerk’s ‘Morgenspaziergang’, hoewel iets minder sferisch dat het nummer van de Duitsers.

Het nummer is meeslepend en combineert een mysterieuze sfeer met een rijk palet aan tonen. Het is Mr. MiLK op deze manier gelukt een indrukwekkend nummer neer te zetten, waarbij je keer op keer gegrepen wordt. Het blijft luisteren. ‘Morphing Time’ zal de luisteraars in een muzikale trance brengen met eclectische klanken en keiharde instrumenten. Een indrukwekkend nummer, waarmee 2021 smaakvol van start gaat.