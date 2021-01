Harrass Da Don verovert Europa met ‘Print It’

Opgegroeid in de zuidkant van Atlanta, geboren in het South Fulton Hospital en opgegroeid in het East Point Cleveland Ave-gebied, komt een van de hardste artiesten die ooit een microfoon heeft aangeraakt: Harrass Da Don. Da Don is niet alleen een van de oprichters van de South Side Group Flo Dawgs, maar ook een International Hustler en Local Celebrity.

Nu heeft hij zijn talenten ingezet om iets in de richting van de meest baanbrekende muziek te creëren die ooit ten zuiden van de I-20 is geproduceerd. Harrass Da Don steekt nu de oceaan over met ‘Print It’, een lekkere hiphop met een flow die blijft herhalen in je hoofd. Lekkere Westcoast van Harrass Da Don, die doet verlangen naar meer. En dat er meer aan zit te komen staat vast, want de flow van de rapper smaakt goed.