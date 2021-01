Jack Poels releaset single en kondigt album aan

Na het nummer ‘Straks’ releaset Jack Poels dan nu zijn nieuwe single ‘Hartevrouw’. Beide singles zullen ook terug te vinden zijn op zijn nieuwe, tweede, album ‘II’. Net als ‘Straks’ is ook ‘Hartevrouw’ een gevoelig, melancholiek nummer, gedragen door de warme stem van Jack Poels. Visueel prachtig uitgewerkt door Ruud Geuijen, waarbij de hoofdrol wederom is weggelegd voor een schilderij van Jack.

Beide nummers zijn, net als het hele nieuwe album ‘II’, geschreven tijdens de Corona crisis. “Hoe het er straks uit gaat zien weet nu niemand. Ik denk beter. Gelouterd door alles wat we nu meemaken. Zo wordt op ‘Hartevrouw’ hardop gedroomd dat we misschien wel nooit meer op vakantie kunnen gaan; En dat we daar vrede mee hebben”.

Het album ‘II’ is de opvolger van zijn solo debuut ‘Blauwe Vear’ (2020), dat lovend werd ontvangen. Op ‘II’ staan 12 nummers, waarvan ‘Hartevrouw’ de dans mag openen. Het album wordt hoopvol afgesloten met ‘Kom megje zing’, over ’n reis die (toch) begint…