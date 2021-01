De nieuwe New Music Friday Maxazine Playlist van 2021

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de New Music Friday Maxazine Playlist op Spotify weer vernieuwd. Alleen is het nu niet any Friday. We beginnen het nieuwe jaar 2021 met een compleet vernieuwde ‘New Music Friday Maxazine’ playlist.

De oude playlist is leeggedraaid, jullie kunnen daarnaast het hele jaar terugluisteren op de Maxazine 2020 jaarlijst waarop we de honderd allerbeste releases van het afgelopen jaar hebben samengebracht. Een naslagwerk zo u wilt voor de toekomstige tijd.

Onze redactie, onder de bezielende, strenge, en soms zelfs angstaanjagend fanatieke leiding van Perry, onze platenbaas, heeft opnieuw een lijst van maar liefst zestig tracks samengesteld uit de meest verschillende genres. Enige overeenkomst is dat ze allemaal hagelnieuw in de vitrines van de platenmaatschappijen liggen. Nieuwe ronde nieuwe kansen moet er gedacht zijn.

Het lijkt wel of de muzikanten allemaal goede voornemens voor 2021 hebben gemaakt zoveel mooie nieuwe releases zijn er. We gaan het nieuwe jaar dus lekker fris van start. Vanaf nu weer gewoon elke week, precies zoals jullie het gewend zijn, zo betrouwbaar als een zwitsers uurwerk, een nieuwe ‘New Music Friday Maxazine’ playlist om naar uit te kijken.

Wisten jullie al dat je je er ook gewoon op kan aboneren? Hatsa gewoon ff doen in Spotify. Deze week enorm veel moois en lekkers in de lijst die het nieuwe jaar aftrapt. Wat te denken van nieuw materiaal van onder andere de Foo Fighters, Kings of Leon, Justin Bieber, Paul McCartney, Daniel Tomkins, Celeste, Coldplay en van eigen bodem nieuwe werk van Etan Huijs, Gipso en Krezip!