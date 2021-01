7 januari is de verjaardag van Robbert van de Corput, ofwel Hardwell. De DJ werd op 27 april 2013 als jongste DJ ooit uitgeroepen tot beste DJ van de wereld, door het Britse dj-magazine ‘DJ Mag’. Hij is vooral actief in het maken van housemuziek en het remixen van bestaande nummers. Ook presenteert Hardwell het programma ‘Hardwell On Air’ op Slam!FM. Robbert van de Corput is geboren in het Brabantse Breda, net als DJ TiĆ«sto, met wie hij in 2011 het eerbetoon aan de stad ‘Zero 76’ maakte.