Pitfest Indoor kondigt eerste namen aan

Pitfest Indoor komt terug in 2021! Zaterdag 18 september zal Poppodium Iduna het strijdtoneel zijn van de indoor variant van Pitfest. In 2018 werd voor de eerste keer Pitfest Indoor georganiseerd in het Drentse Erica maar omdat deze locatie te klein is, besloot de Pitfest crew om de horizon te verbreden en de handen ineen te slaan met Iduna in Drachten.

Met het aankondigen van I Am Morbid, Grave, Gruesome en Pyrexia kondigt Pitfest Indoor meteen een van haar headliners en een aantal grote namen uit de death metal aan. Het is de bedoeling dat er op 18 september een tiental acts uit de metal, punk en hardcore afreizen naar de Drachtster popzaal.

Een van de headliners zal het Amerikaanse I Am Morbid zijn. I Am Morbid is de band van voormalig Morbid Angel bandleden David Vincent en Tim Yeung. In deze nieuwe formatie spelen beide grootheden Morbid Angel klassiekers van de death metal atoombommen ‘Altars of Madness’, ‘Blessed Are The Sick’, ‘Covenant’ en ‘Domination.’

Nog zo’n death metal gigant is het Zweedse Grave. Dit ensemble stond samen met Entombed en Dismember aan de wieg van de kenmerkende Zweedse death metal. Vandaag speelt de band een exclusieve ’30 years anniversary’-set waarbij ze het legendarische ‘Into the Grave’ debuutalbum zullen spelen.

Waar Death ophield na de dood van oprichter Chuck Schuldiner gaat Gruesome verder. Dit Amerikaanse kwartet is ontstaan door de betrokkenheid van gitarist/vocalist Matt Harvey (Exhumed) en drummer Gus Rios (Malevolent Creation) bij het DTA (Death to All) project en is een hommage aan Death. Elk uitgebracht Gruesome album gebruikt een andere plaat van Death als uitgaanspunt. Een heerlijke mix van oldschool en progressieve death metal uit de Florida school dus! Tenslotte mogen we ook nog de New Yorkse brutal death veteranen Pyrexia aankondigen.

In de aankomende maanden zullen de resterende acts aangekondigd worden. De voorverkoop is per direct gestart.