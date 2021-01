Sean Trelford maakt de oversteek met ‘Dearest One’

Dat de corona-periode veel artiesten een ander, al dan niet tijdelijk, beroep doet laten kiezen, is bekend. Dat de andere kant op mensen kiezen voor het artiestenvak, is weer minder voor de hand liggend. De 14-jarige Engelse Sean Trelford waagde de gok echter, en bracht deze week zijn debuutsingle uit, ‘Dearest One‘.

De in Cambridge woonachtige muzikant schrijft en zingt zijn eigen teksten om vervolgens de nummers één voor één per instrument te componeren, op te nemen en te produceren. Sean speelt gitaar, bas, drums, piano en saxofoon maar zelden tegelijkertijd en is beïnvloed door artiesten als Mac DeMarco, Tame Impala en King Krule.

Ergens tussen de aantrekkelijke kant van indierock en de lo-fi twist van dromerige slaapkamerpop, slaagde Trelford erin een muzikale goudmijn van geweldige melodieën en charismatische hooks te vinden. De meest recente studio-uitgave van Sean Trelford, ‘Dearest One’, klinkt als een perfecte weergave van hoe de jonge artiest de lijnen tussen deze verschillende ideeën naadloos probeert te vervagen. Met invloeden van The Pixies, Mac De Marco en Beat Happening stapt de jonge Brit zo het Kanaal over om ons kennis te laten maken met zijn ‘Dearest One’.