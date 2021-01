Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Snow Patrol.

Sinds het debuut ‘Songs for Polarbears’ werd uitgebracht in 1998 heeft Snow Patrol een indrukwekkend aantal onderscheidingen weten te verzamelen: 15 miljoen verkochte albums wereldwijd, meer dan een miljard streams, vijf platinum albums in de UK en nominaties voor onder meer een Grammy, BRIT Award en Mercury Music Prize. Nadat de Fallen Empires tour eindigde in 2012, besloten multi-instrumentalist Johnny McDaid, gitarist Nathan Connolly, bassist Paul Wilson en drummer Jonny Quinn een stap terug te nemen van de band en zich te focussen op hun eigen projecten.

Zanger Gary Lightbody werkte – samen met bandleden van Belle and Sebastian, R.E.M, Reindeer Section en Fresh Young Fellows – verder aan zijn project Side Pony. Hij verhuisde naar Los Angeles en schreef daar nummers voor films en deed co-writings met Ed Sheeran, Taylor Swift, Biffy Clyro en One Direction. Een pauze van Snow Patrol bleek hem goed te doen en zorgde voor een bron van inspiratie waarvan het album ‘Wildness’ het bewijs is.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Snow Patrol live @ Baloise Session, Basel, Switzerland (2019).