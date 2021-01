De beste casinospellen met muziekthema

Het casino barst van de slotmachines waarin muziek een hoofdrol speelt. We zetten de beste casinospellen met een muziekthema op een rij.

Guns N’ Roses

In 2017 was het 30 jaar geleden dat het debuutalbum van Guns ’N Roses, Appetite for Destruction, uitkwam. Om dat te vieren, werden fans van de wereldberoemde rockband verblijd met een gelijknamig online slot. Het leuke en unieke aan dit slot is dat je uit verschillende lijsten met nummers van de band kunt kiezen. Je hebt dus zelf invloed op wat er uit de speakers klinkt als je aan het spelen bent. Het Guns ’N Roses-slot maakt verder indruk met een fraai design en een fijne geluidskwaliteit. De bestbetaalde symbolen zijn – niet verrassend – de leden van de band. Daarnaast mogen ook de extra features er zijn.

Karaoke Party

Karaokeliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Karaoke Party. Mocht je nog enigszins onzeker zijn over je zangkunsten, dan hoef je bij dit spel niet te vrezen.

Je mag namelijk naar hartenlust meezingen, maar het hoeft niet. De symbolen die je moet verzamelen spelen zich grotendeels af in een karaokebar: van waaghalzen die alleen het podium bestieren tot groepen die gezamenlijk hun kunsten ten gehore brengen. Het spel heeft bovendien leuke extra features, dus je hoeft je met dit spel zeker niet te vervelen.

Jimi Hendrix

Wie graag naar de groovy tunes van de legendarische Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix luistert, is bij dit online slot aan het juiste adres. Tijdens het spelen kun je genieten van welbekende hits als Purple Haze en Foxy Lady. Daarnaast waan je je door het design meteen in de jaren zestig, het tijdperk waarin Jimi Hendrix furore maakte. Dit relatief nieuwe spel is razend populair vanwege het grote aantal bonusrondes. Je speelt hem onder andere bij een online casino snelle uitbetaling. Bij deze casino’s kun je spellen snel spelen, omdat de verificatie via je bankrekening verloopt. Om diezelfde reden is de uitbetaling ook razendsnel. Bijna net zo snel als het gitaarspel van Jimi!

Motörhead

De Britse band Motörhead wist door de jaren heen de harten van veel metal- en punkfans te veroveren. Vooral tijdens de hoogtijdagen in de jaren tachtig deed de heavymetalband de kassa’s rinkelen. Daarnaast was Motörhead een geliefd onderwerp voor merchandise. Een speelautomaat in het online casino mocht dan ook niet ontbreken. Frotman en cultfiguur Lenny Kilmister is het symbool dat je zoveel mogelijk wilt krijgen, want dat keert het meeste uit. Tijdens het spelen geniet je uiteraard van de nummers van de band en heb je daarnaast het gevoel alsof je op een concert van Motörhead staat. Heb je daarna meteen zin om een concert van Motörhead te bekijken, dan kan dat hier.

 

Andere slots

Door de jaren heen zijn verschillende artiesten als thema in een slotmachine gegoten. Denk aan Kiss, Elvis Presley, Ozzy Osbourne en Michael Jackson. Voor fans van deze artiesten een goede reden om eens een gokje te wagen.