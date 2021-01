5 januari, de verjaardag van Marilyn Manson

Brian Hugh Warner, geboren op 5 januari 1969 te Canton, Ohio viert vandaag zijn 52e verjaardag. Warner, beter bekend als Marilyn Manson, is een Amerikaanse muzikant, acteur, kunstschilder, multimedia artiest en voormalig muziekjournalist en is bekend geworden door zijn controversiële persoonlijkheid en imago en als frontman van de band Marilyn Manson, waarvan hij de oprichter en het enige nog overgebleven, originele lid is. Zijn artiestennaam is een samenvoeging van twee Amerikaanse culturele iconen, namelijk actrice Marilyn Monroe en de massamoordenaar Charles Manson.

Manson had het meeste succes met zijn albums uit de jaren ’90, waaronder ‘Antichrist Superstar’ (1996) en ‘Mechanical Animals’ (1998), waarmee hij tezamen met zijn imago een reputatie kreeg in de mainstream media als zijnde een controversieel figuur met een schijnbaar negatieve invloed op jongeren. Marilyn Manson is genomineerd voor 4 Grammy Awards.