RGB brengt debuut ‘Moon Cheese’

2021 begon goed voor de Amerikaanse RGB. De jonge independent R&B-zanger is dit weekend met zijn debuutsingle ‘Moon Cheese’ uitgekomen. De artiest schreef en produceerde zijn single zelf en is nu klaar om een breder publiek te bereiken.

‘Moon Cheese’ is een chille R&B/Hiphop track met een unieke flow die blijft hangen. de rapper/zanger kreeg lokaal al veel aandacht en trekt nu de oceaan over om ook Europa te veroveren. RGB stak er veel uren in en dat mag gehoord worden, aldus de muzikant. De track is lekker laid down en heeft het in zich om RGB zijn gedroomde doorbraak te geven.