Miritreus vangt 2021 aan met nieuw werk ‘Back At Square One’

Miritreus is een autodidactisch muzikant, die zijn muziek maakt als de perfecte mix tussen kunstenaarschap en vakmanschap. Artistiek en perfectionistisch zit de muziek dan ook lekker in elkaar met ingewikkelde maar natuurlijke melodie├źn, energieke ritmes en vaak verrassende structuren.

Hoewel doorgaans luchtig gebracht, lijkt de muziek van Miritreus voort te komen uit een gevecht op leven en dood die de luisteraar betrokken houdt. Zijn muziek doet denken aan virtuozen als Vangelis en Eno, en met ‘Back At Square One’, dat de opvolger is van het vorig jaar uitgekomen ‘Destiny Unknown’, is de muzikant terug in business.

Waar al namen als Vangelis en Eno genoemd zijn, lijkt de artiest zich ook te begeven in de richting van toetsenvirtuoos Wally Badarou, die in Nederland vooral bekend is door zijn titeltrack van Rik Felderof’s ‘De Stoel’: ‘The Dachenstein Angels’ en zijn werk voor Level 42 en Grace Jones.

Waar ‘Back At Square One’ in het reeds omvangrijke repertoire van Miritreus staat, is aan de naam niet af te leiden. Wat of waar Square One ook moge zijn, het ligt ons inziens niet als blok vastgelegd in Miritreus repertoire. Want dat blijft keer op keer verrassen.