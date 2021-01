Katago mixt electro met hiphop op ‘HTBN’

De Zwitserse muzikant Katago maakt zijn muziek in het Duits. Zijn hiphop / rap werd gestart in 2015, toen het muzikale virus hem overviel en pakte. De muzikant richt zich vooral op het overbrengen van emoties en gevoelens in zijn muziek om op die manier de harten van de mensen te bereiken.

Met zijn nieuwste single ‘HTBN’ probeert hij een boodschap over te brengen. De rap gaat over zijn gevoelens en emoties, over deze koude wereld, nepmensen en meer. Maar ook gevoeliger zaken, zoals over zijn gebroken hart. Zijn nieuwe album ‘Heartbroken’ komt uit op 24 januari 2021, maat ‘HTBN’ is nu uit.

‘HTBN’ start niet echt hiphop of rap, maar doet ergens iets denken aan een minimalistische versie van The Robert Glasper Experiment. Gaandeweg het nummer herkennen we steeds meer elementen uit Duitse acts als Seeed en Kraftwerk, wat de mix van muziek erg bijzonder en experimenteel maakt. Lekker om te luisteren en we zijn benieuwd naar meer!