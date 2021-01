Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dido.

Met meer dan 40 miljoen verkochte albums wereldwijd is Dido één van de best verkopende artiesten uit het Verenigd Koninkrijk. De albums ‘No Angel’ als ‘Life For Rent’ staan nog steeds in het rijtje van best verkochte albums aller tijden uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de BBC Radio 2 show bracht Dido hits als ‘Life For Rent’, ‘Hunter’, ‘Here With Me’, ‘Don’t Leave Home’ en ‘White Flag’ alsmede tracks van haar uit 2019 daterende album ‘Still On My Mind’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dido live @ BBC Radio 2 (2019).