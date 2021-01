Yade Lauren brengt deluxe editie van Reflecties uit

Begonnen als Nederlandstalige artiest viel Yade Lauren (Jade Lauren Clevers, 1999) door haar stemgeluid op bij Pulse Music Group (US Publishing), waar ze na het uitbrengen van ‘Invitation’ met Yellow Claw een contract kreeg aangeboden. Na 3 jaar de focus te hebben gelegd op Engelstalige songwriting besloot ze zich in 2020 te richten op een eigen project en verhaal dat ze het beste in haar eigen taal kon uiten.

Deze aanpak leverde haar debuutalbum ‘Reflecties’ op. Een persoonlijk, geheel Nederlandstalige R&B-plaat waarop ze onder meer zingt over haar jeugd en haar eerste, onwennige stappen in de muziekindustrie. Zo vertelt ze op de single ‘Papa’ openhartig over de moeilijke relatie met haar vader. ‘Reflecties’ stond maar liefst 27 weken in de Album Top 100 en werd al 24 miljoen keer gestreamd en mag dus gerust een groot succes worden genoemd. Deze week is de deluxe editie uitgekomen met vijf extra nummers, waaronder de platina-hit ‘Als Ik Je Niet Zie’ met Kevin.

2020 was voor Yade Lauren ongetwijfeld een succesvol jaar. Haar samenwerkingen ‘Als Ik Je Niet Zie’ met Kevin ging platina met 21 miljoen streams en de Antonie Kamerling-remake ‘Mij Niet Eens Gezien’ met Lil Kleine en Kris Kross Amsterdam werd een grote hit. Naast deze prestaties werd Yade genomineerd voor de MTV Push Award en uitgeroepen als winnares. In 2021 gaat Yade Lauren door waar ze in 2020 gebleven was, te beginnen op ESNS, waar ze haar allereerste live-show zal geven.