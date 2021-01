Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Jean-Michel Jarre.

In samenwerking met de stad Parijs en onder toezicht van UNESCO, luidde electronische muziekpioneer Jean-Michel Jarre samen met de Franse VR start-up VRrOOm 2021 in met een live-stream concert in de virtuele omgeving van Notre-Dame in Parijs. ‘Welcome to The Other Side’ was een eenmalige, exclusieve en wereldwijde gratis concertbeleving die, naast het vieren van het nieuwe jaar op een futuristische en feestelijke manier, ook een boodschap van hoop is voor het nieuwe jaar.

Jean-Michel Jarre trad live op in een studio vlakbij de kathedraal in Parijs, terwijl zijn avatar speelde binnen een virtuele Notre-Dame. Het 45 minuten durende concert bestond uit tracks van zijn opus ‘Electronica’ en nieuwe versies van zijn klassiekers, ‘Oxygène’ en ‘Equinoxe’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Jean-Michel Jarre live @ virtual Notre-Dame, Paris (2020).