2 januari, de verjaardag van Robert Westerholt

Op 2 januari 1975 werd in Waddinxveen een van Nederlands bekendste en meest invloedrijke symfonische metal-gitaristen geboren, Robert Westerholt. Westerholt ontmoette op de middelbare school Ernst van der Loo, Jeroen van Veen en Martijn Spierenburg, met wie hij The Circle begint. Wat later vraagt hij Sharon den Adel bij de band, op wie Westerholt inmiddels verliefd was geworden.

Tijdens de opnames van het eerste album van de band in 1994 werd Robert Westerholt uit de band gezet. Het koppeltje richt The Portal op, die niet veel later qua naam werd veranderd in Within Temptation; later werden twee oud bandleden van The Circle gevraagd bij de band te komen. In 2011 stapt Westerholt uit de live-band, om zich meer te richten op het schrijven van nieuwe nummers en om de kinderen van hem en Den Adel op te voeden.