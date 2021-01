De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 2020

Ook dit jaar hebben de recensenten van Maxazine weer de hoofden bij elkaar gestoken om na gezamenlijk en langdurig beraad, waarbij het er niet altijd even hoffelijk aan toe ging, toch weer met een prachtige top 100 Spotify playlist te komen waarop we volgens ons de muzikale geest van 2020 hebben weten te vangen.

Er heerst consensus over het feit dat 2020 ondanks, dan wel dankzij corona een mooi muziekjaar is geweest voor wat betreft nieuwe releases. Er zijn een hoop grote releases uitgesteld omdat zo’n release niet kan zonder een grote tournee. Een band als the Immediate Family vertelde onlangs nog bij monde van Danny Kortchmar en Leland Sklar in een exclusief interview met Maxazine dat zij een volledig nieuw album klaar hebben liggen, maar dat ze wachten met een release totdat ze ook daadwerkelijk de wei in mogen. Een band als de Foo Fighters heeft ook een volledig album klaar, maar brengt dat pas in februari uit in de hoop dat ze daarna deze zomer wel alle festivals plat kunnen spelen met nieuw materiaal.

Corona bracht muzikanten ook in de gelegenheid om eindelijk een album af te maken wegens zeeën van tijd, of om eindelijk dat langverwachte album dan toch de maken. Denk aan Paul McCartney die eindelijk de rust en de tijd had om zijn langverwachte derde solo album af te maken en uit te brengen.

De Spotify lijst is dit jaar maar liefst 100 tracks lang. Daar kun je dus non stop de dag mee door. We laten een dwarsdoorsnede horen van stijlen en hoogtepunten van het afgelopen jaar zodat de lijst letterlijk voor elk wat wils is. Bij Maxazine geen Cardi B of andere stukgeluisterde tracks, daarvoor hoef je de radio maar aan te zetten. Mooie muziek en verrassende acts die je misschien gemist hebt dit jaar? Ga er maar eens uitgebreid voor zitten.

Op de lijst staan naast vele internationale knallers uiteraard ook Nederlandse artiesten zoals onder andere Michelle David & the Gospel Sessions, Kristoffer Gildenlöw, Eefje de Visser, Thomas Azier, Typhoon, Maan, Ayreon en Spinvis.

We wensen jullie een heel fijn, gelukkig, gezond en muzikaal 2021.