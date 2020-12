Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Billie Eilish.

Billie Eilish bracht haar multi-platina debuutalbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ uit in 2019. Van dit album bracht de zangeres de single ‘Bad Guy’ uit waarmee ze haar eerste nummer 1 notering in de Billboard Hot 100 behaalde. Hiermee is ze de eerste artiest, die dit millennium geboren is, die zowel een nummer 1 album als single op haar naam heeft staan. Ze is ook de derde vrouwelijke solo artiest in de afgelopen 31 jaar met meerdere singles bovenaan de playlist van Billboard Alternative Songs (naast Alanis Morrissette en Sinead O’Connor).

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Billie Eilish live @ Reading Festival, England (2019).