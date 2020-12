Album Top 10 van recensent Esther Kessel-Tamerus

Het album van Dave Brons, ‘Not all Those Who Wander are Lost’ kwam op 6 januari uit. Zó vroeg in het jaar zo’n fantastisch album. Ook Apocalyptica kwam in januari met een geweldig album getiteld ‘Cell-0’. Dat beloofde wat voor de rest van het jaar. Wie had toen kunnen bedenken dat Corona zo’n impact zou hebben op de live muziek.

Maar het had ook op impact op de releases, er werden best een aantal albums uitgesteld omdat de bandleden de studio niet in konden vanwege de lockdown. Andere bands grepen de stilte van de lockdown juist aan om in een home studio op te nemen. Het gevolg was dat er afgelopen najaar veel albums uitkwamen. Hiervan staan er een aantal in mijn top tien. Hoewel ik de live concerten ontzettend mis, kan ik gelukkig genieten van veel mooie cd’s.

Dit is mijn top 10, gevuld met prog rock/metal, maar toch zeer gevarieerd. Er staat één blues/rock album bij. Onze zuiderburen staan met ‘Live on stage’ op nr. 1 in de Blues/Rock Charts top 50 RMR USA.

1. Dave Brons – ‘Not all Those Who Wander are Lost’



2. Apocalyptica – ‘Cell-0’



3. Ayreon – ‘Transitus’



4. Blank Manuskript – ‘Himmelfahrt’



5. TDW – ‘The Days The Clock Stopped’



6. Marillion – ‘Script For A Jester’s Tear’



7. Kristoffer Gildenlöw – ‘Homebound’



8. Armed Cloud – ‘Torque’



9. Into the open – ‘Destination Eternity’



10. The BluesBones – ‘Live On Stage’