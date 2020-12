30 december, de verjaardag van Jay Kay

Op 30 december 1969 werd in het Engelse Stretford de latere frontman van de Engelse Acid Jazz, Jason Cheetham, geboren. Cheetham veranderde zijn naam naar de naam van zijn moeder, Kay, en korte zijn voornaam af tot Jay. In 1992 tekende hij met zijn nieuwe band Jamiroquai een platencontract bij het door Gilles Peterson opgezette Acid Jazz Records en had meteen succes. Sony Records zag wel brood in ‘When You Gonna Learn’ en kocht het contract af, tekende de band voor 8 albums en bracht Jay Kay en Jamiroquai zodoende naar grote hoogten. De single zelf was niet een heel erg groot succes, maar het was wel de eerste in een reeks van maar liefst 28 top 40-noteringen in thuisland Engeland.

In Nederland had Jay Kay met de band maar liefst 16 hits, waarvan ‘White Knuckle Ride’ de grootste was. In Nederland werd ieder studioalbum een groter succes, hoewel de albums uit de beginjaren, ‘Emergency on Planet Earth’, ‘The Return of the Space Cowboy’ en vooral ‘Travelling Without Moving’ gezien kunnen worden als klassiekers. Naast muziek zijn vrouwen, aparte hoofddeksels en auto’s een grote passie van Jay Kay en het zal dan ook vanzelfsprekend zijn dat zijn verjaardag vandaag zal worden opgevrolijkt door beide.