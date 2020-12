Ohwowmatt gebruikt bijna dood ervaring voor ‘Slave2Society’

Uit de Verenigde Staten komt de nieuwe rapper Ohwowmatt, die nu vanuit zijn studio in Alabama zijn nieuwste track de wereld in schiet. ‘Slave2Society’, een nummer dat hij schreef met het recente verleden als inspiratie. Het nummer gaat over hoe de rapper uit het Zuiden van de Verenigde Staten er een rommeltje van heeft gemaakt. Tenminste, volgens de overleveringen in het nummer.

Ohwowmatt is bezig met muziek sinds zijn tweede jaar High School en heeft een hele reeks nummers uitgebracht via Soundcloud en Youtube. Nu is de rapper klaar voor het grote publiek en probeert hij het via Spotify.

Net zoals de meeste artiesten gaat Ohwowmatt muzikaal het beste op het moment dat het persoonlijk wat slechter gaat. Bij de rapper was dat enkele maanden geleden zelfs extreem drastisch, toen de Amerikaan enkele weken geleden een bijna dood ervaring had. Hij neemt het leven sindsdien zoals het komt, van dag tot dag, en ‘Slave2Society’ is daar een duidelijk voorbeeld van.