Michael Falzarano and Extended Family – A Kaleidoscope Christmas

Ik moet toegeven dat ik geen fan ben van kerstplaten. Waarom? Geen idee. Voer voor psychologen, denk ik dan maar. En ieder jaar verschijnt er weer van die meuk. Zelfs van artiesten die hoog in mijn achting staan, die ik als serieuze artiesten beschouw. Zo ook Michael Falzarano, gitarist, zanger en componist, bekend van serieuze bands als Hot Tuna en New Riders Of The Purple Sage. Van hem is onlangs het album ‘A Kaleidoscope Christmas’ verschenen. En tot de op de hoes vermelde Extended Family behoren collega’s als Jorma Kaukonen en Jack Casady (beiden Jefferson Airplane en Hot Tuna) en bluesgitarist Kerry Kearney om er maar een paar te noemen.

Op ‘A Kaleidoscope Christmas’ staan twaalf nummers, waarvan er elf door Falzarano zijn geschreven. De enige cover is het welbekende ‘Jingle Bells’. Verwacht hier geen Bing Crosby-achtige plaat. Muzikaal gezien bevinden we ons ergens tussen rock, blues, country en boogie woogie. En wat tekst betreft is het ook niet helemaal het standaardwerk dat we met Kerstmis verwachten. Een tekst als “Well it’s Christmas Eve and I smoked more weed than I should have. I’m so stoned I can’t find the door.” (in “4.20 12,24”) geeft al een beetje aan in welke richting het gaat. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn het instrumentale ‘The Eggnog Shuffle’, de hartverscheurende blues ‘Christmas Blues’ en ‘A Psychedelic Cowboy Christmas’, dat herinneringen oproept aan de Grateful Dead.

Ondanks mijn afkeer van kerstplaten moet ik toegeven dat Michael Falzarano & Extended Family met dit album een prima plaat hebben afgeleverd. Bovendien worden de opbrengsten uit de verkoop van de plaat gedoneerd aan het U.S. Marines’ Toys For Tots programma. Een mooier kerstcadeau is niet mogelijk. (9/10) (Grateful Music)