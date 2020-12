Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dua Lipa.

Een mix van eersteklas internationale acts in een concertomgeving die nog nooit eerder in India was gezien, met enkele Indiase artiesten. In 2019 werd het beste van de hedendaagse muziek samengevoegd om met de kracht van technologie een meeslepende ervaring te bieden, samengesteld en ontworpen door OnePlus. Een feest van muziek en gemeenschap. De line-up bestond uit onder andere Katy Perry, Dua Lipa, Ritviz, Amit Trivedi, The Local Train en AWKS.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dua Lipa live @ OnePlus Music Festival (2019).