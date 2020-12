27 december, de verjaardag van Hayley Williams

Hayley Williams werd geboren in Mississippi als de oudste van drie zusjes. Op haar 13e verhuist ze naar Tennessee waar ze de twee broers Josh en Zac Farro ontmoet. Tijdens een optreden met hun schoolband The Factory ontmoeten ze bassist Jeremy Davis en het blijkt het begin te zijn van rock-/funkband Paramore. Op 14-jarige leeftijd tekent Hayley haar eerste platencontract.

Hayley Williams solo

Als solozangeres kreeg ze wereldwijde bekendheid doordat ze meewerkte aan de single ‘Airplanes’ van rapper/producer B.o.B. Na wat wisselingen in de samenstelling komt Paramore in 2013 met het album ‘Paramore’ waar de hitsingle ‘Ain’t it fun’ op staat. Hayley Williams is het eerste vrouwelijke, echt bestaande personage in de Guitar Hero reeks.