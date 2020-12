Muziek op tv: Tweede kerstdag 2020

Zoals gewoonlijk is er tijdens de kerstdagen weer veel op tv te zien met betrekking tot de muziek. 2020 is – om licht uit te drukken – een bijzonder jaar. Om de corona perikelen hopelijk een beetje te kunnen vergeten bieden wij onze lezers een overzicht aan met wat er tijdens de kerst is te beleven qua muziek op tv. Hieronder vind je een overzicht van de muzikale tv-programma’s op 2e kerstdag.

André Rieu – Kerstmis in Maastricht – 11:10-12:10 uur, NPO 1

Top 2000 pick-up tour – 19:50-20:00 uur, NPO 1

Kerst met Michelle David & The Gospel Sessions – 11:05-12:00 uur, NPO 2

Het uur van de wolf: The Analogues op weg naar Abbey Road – 23:25-00:35 uur, NPO 2

Top 2000 a gogo – 19:30-20:25 uur, NPO 3

Toppers in concert 2019 – 21:45-23:20 uur, NPO 3

The Greatest Showman – 23:10-01:15, NET 5

André Rieu: Kerstmis in Londen – 16:05-16:50 uur, EÉN

A Kylie Christmas – 22:59-00:28 uur, OUTTV

Tom Jones & Beverley Knight’s gospel Christmas – 00:40-01:40 uur, BBC 2

Bryan Ferry: Don’t stop the music – 05:20-06:15 uur, ARTE

The Rolling Stones: Crossfire hurricane – 06:15-08:10 uur, ARTE

North Sea Jazz classics – 06:45-07:15 uur, NPO 2 EXTRA

North Sea Jazz classics – 07:15-08:35 uur, NPO 2 EXTRA

Het Uur van de Wolf: Vrienten en Vrienten in: Basmannen – 10:55-11:50 uur, NPO 2 EXTRA

Spinvis: Live in de Roma – 11:50-13:20 uur, NPO 2 EXTRA

Country music – 15:45-16:35 uur, NPO 2 EXTRA

Anoushka Shankar in concert – 17:00-18:05 uur, NPO 2 EXTRA

New Generation in concert – 18:05-19:00 uur, NPO 2 EXTRA

Unknown Brood – 21:25-22:45 uur, NPO 2 EXTRA

ADE 2018: Colin Benders & Metropole Orkest – 22:45-00:00, NPO 2 EXTRA