Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Robbie Williams.

Na zijn succesvolle periode bij de boyband Take That ging Robbie Williams solo. Hij scoorde zeer veel hits waaronder ‘Let Me Entertain You’, ‘Angels’, ‘Freedom’, ‘She’s The One’, ‘Feel’, ‘Somethin’ Stupid’ (duet met Nicole Kidman) en ‘Kids’ (duet met Kylie Minogue). Gedurende de show voor BBC Radio 2 kwamen een aantal van deze hits voorbij, alsmede tracks van zijn meest recentelijke album ‘The Christmas Present’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Robbie Williams live @ BBC Radio 2 (2019).