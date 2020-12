26 december, de verjaardag van Lars Ulrich

Lars Ulrich, geboren op 26 december 1964 te Gentofte, Denemarken, viert vandaag zijn verjaardag. Ulrich is een Deens/Amerikaanse drummer en een van de oprichters van Metallica. Lars was in zijn jeugd tennisser, hij is de zoon van de voormalig prof-tennisser Torben Ulrich. In de zomer van 1980 verhuisde op hij 16-jarige leeftijd naar Los Angeles om verder te trainen, maar hij vond het veel leuker om te drummen. Na het plaatsen van een advertentie in de krant The Recycler, ontmoette hij James Hetfield en richtte samen met hem Metallica op.