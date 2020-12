Saga B is de artiestennaam van de zangeres Berglind Saga Bjarnadóttir. Een makkelijke verklaring dus, als je naar het middendeel van haar naam kijkt. De naam deed ons nog geen belletje rinkelen, maar het was even schrikken toen we de debuut EP van Saga B, ‘Bangers Out’, op zette. Bij dit soort teksten zou je hier een of andere mannelijke rapper bij denken, maar de IJslandse doet hierop duidelijk aan muzikale emancipatie.

Qua eerste nummer worden we verrast met ‘Boss Bish’. Een lekker nummer, niets meer of minder. ‘Boss Bissh’ heeft wel iets herkenbaars. Het lijkt hier en daar denken aan groepen als Die Antwoord. En dat blijft wel hangen. Tekstueel is het duidelijk dat de blonde schone het niet heeft over “Ik hou van jou en ik blijf je trouw’-liefde. Even naar de teksten op het album luisterende is al snel duidelijk dat Saga B het toch echt over iets anders heeft.

Haar stijl is breder dan je denkt en gaan van R&B naar Hip Hop en van Gospel naar Pop. Niet echt de typerende stijlen die je bij IJslandse muziek in gedachten hebt, maar de muziek op IJsland is duidelijk breder dan dat. Ze groeide op met een verscheidenheid aan muzikale invloeden. Zo luisterde ze naar mainstream hip-hop, maar net zo goed naar Latino reggaeton, deep house als deadmau5 en pure popartiesten als Britney Spears en Rihanna of Enrique Iglesias en rappers als Eminem en 50 cent.

Het album is over het algemeen genomen flink expliciet. Zoals ‘Harder’, dat echt niet gaat over de snelheid van een auto. Teksten als “I’m so horny….Bang me harder harder harder…..50 shades of different stroking….”, het laat weinig te wensen over waar het nummer over gaat.

Ook ‘Hello Kitty’ gaat door in datzelfde thema. “Hello Kitty see my titty, Pussy cream you’re so pretty… I like them bad…”, het is duidelijk dat deze IJslandse niet voor de poes is. Een nummer dat ondanks de underground toch wel iets commerciële inslag heeft. Het nummer heeft een melodielijn die blijft hangen. En dat horen we graag. Wat betreft de teksten? Tsja, niet voor minderjarigen zullen we maar zeggen. Dat kunnen we ook zeggen over ‘Who’s My Daddy’; “You like that, don’t ya, You like it when you come and bend over…. I feel a real man screw… Put a Tongue on my second lips… Soaking wet on the bed…” Het zijn teksten waar de eerste nummers van K3 en Merol bij doen verbleken, dat mag duidelijk zijn.

Saga B doet wat Saga B moet doen. Ze levert met ‘Bangers Out’ een duidelijk visitekaartje af. Nummers als ‘Boss Bissh’, ‘Hello Kitty’, en ‘Hello Kitty’ hebben van ‘Bangers Out’ iets momorabels gemaakt. Of het een album is dat zal blijven, zal moeten blijken, maar Saga B heeft laten horen dat IJsland meer biedt dan alleen bands als Sugarcubes en Sigur Rós. (7/10) (Saga B)