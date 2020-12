Ook Gers Pardoel en Soulsister naar Middelkerke

De concertreeks ‘A Symphonic Evening with’, waarbij artiesten begeleid worden door een 20-koppig orkest, kondigde eerder al concerten aan van Natalia (8 juli), Cleymans & Van Geel (15 juli), Axelle Red (22 juli) en Mama’s Jasje (5 aug). Nu worden ook nog Gers Pardoel (12 aug) en Soulsister (19 aug) aan de concertreeks in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke toegevoegd.

‘A Symphonic Evening with’ wordt zo de vaste donderdagavond afspraak tijdens de zomermaanden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. De concertreeks biedt de bezoeker een unieke muzikale ervaring. Zorgvuldig uitgekozen artiesten brengen hun beste nummers, waarvan een groot deel begeleid door het 20-koppig Antwerp Philharmonic Orchestra. Elke artiest stelt zelf het orkest samen en kan op die manier de klankkleur van de songs zelf bepalen.

Gers Pardoel – 12 augustus

In 2017 nam Gers deel aan het TV-programma ‘Liefde Voor Muziek” en sindsdien is het succes alleen maar gegroeid. Inmiddels was hij coach in ‘The Voice Kids’ en ‘Steracteur Sterartiest’. Zijn grootste hits ‘Louise’, ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Bagagedrager’ en ‘Zo bijzonder’ zullen in Middelkerke begeleid worden door het Antwerp Philharmonic Orchestra. Alle ingrediënten voor een straffe concertavond.

Soulsister – 19 augustus

Chemie en magie: Jan Leyers en Paul Michiels hebben ze samen altijd in overvloed tentoongespreid. Leveranciers van magische songs, van het debuut ‘You Get To Me’ via mijlpalen als ‘Like A Mountain’ en de wereldhit ‘The Way To Your Heart’ naar het rijpere werk met de hits ‘Through Before We Started’, ‘Tell Me What It Takes’, ‘Locks And Keys’ en zovele andere. Allemaal een garantie op vonken en vuur op het podium in Middelkerke.

‘A Symphonic Evening with’: elke zomerse donderdag een hoogstaande muzikale afspraak in de Proximus Pop-Up Arena:

donderdag 8 juli: Natalia

donderdag 15 juli: Cleymans & Van Geel

donderdag 22 juli: Axelle Red

donderdag 5 augustus: Mama’s jasje

donderdag 12 augustus: Gers Pardoel

donderdag 19 augustus: Soulsister