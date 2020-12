A Circle Of Faith werd in 2020 opgericht door songwriter / producer Allen Brooks en bestaat uit vele artiesten van over de hele wereld die samenkomen om nieuwe christelijke muziek te maken. De nieuwe nummers van A Circle Of Faith’ bevatten muzikanten uit Canada, Argentinië, Australië, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Noorwegen, Bosnië, Uruguay, Duitsland en de Verenigde Staten.

Zo in de Kerstperiode passen de liederen goed, en de nieuwste, ‘His Love Is Real’, is nu uit.